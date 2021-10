Soudan : des dirigeants arrêtés à leur domicile par des militaires dans un "coup d'État"

Inquiétudes au Soudan. Plusieurs dirigeants soudanais, parmi lesquels de nombreux ministres et membres civils du Conseil de transition, ont été arrêtés ce lundi par des hommes armés non identifiés. "Les membres civils du Conseil de souveraineté" qui chapeaute la transition "et la plupart des ministres [...] ont été emmenés vers une destination inconnue", a affirmé dans un communiqué le ministère de l'Information. Selon plusieurs médias locaux, le Premier ministre, Abdallah Hamdok, a également été capturé. Une information confirmée dans la foulée par les autorités : "après avoir refusé de soutenir le coup d'État, des forces armées ont arrêté le Premier ministre Abdallah Hamdok et l'ont emmené vers un lieu non identifié". L'internet a également été coupé dans le pays, selon l'AFP.