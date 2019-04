Destitution d'Omar el-Béchir : quand George Clooney surveillait le tyran soudanais par satellite

Aujourd'hui, Satellite Sentinel ne récolte plus d'images. Ses deux fondateurs se sont reportés sur un autre projet baptisé The Sentry. Cette organisation d'investigation est chargée de tracer les réseaux de financements des guerres en Afrique. Les proches d'Omar el-Béchir sont d'ailleurs toujours sous surveillance. Reste qu'en janvier dernier, le Guardian s'interrogeait dans une tribune sur le silence de Clooney et Prendergast au regard du soulèvement de la population. Leur réponse ne s'était pas fait attendre.





Trois jours plus tard, les deux hommes publiaient une tribune pour expliquer à Nesrin Malik, la chroniqueuse à l'origine de la première publication, qu'ils travaillaient désormais à essayer de convaincre le gouvernement de Trump et le Congrès américain de ne pas normaliser ses relations avec Omar el-Béchir, "dont les atteintes aux droits humains vont bien au-delà du meurtre de manifestants", écrivaient-ils.