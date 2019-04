Sous le choc, les survivants de l'accident de car à Madère tentent de comprendre

"Le car s’est mis à aller de plus en plus vite et a heurté un mur. Il était hors de contrôle et a volé", a témoigné en anglais une rescapée d’une soixantaine d’années à la télévision portugaise. L’autocar transportait une cinquantaine de touristes allemands pour aller dîner lorsque le véhicule a heurté un mur dans un virage avant de chuter d’une dizaine de mètres en contrebas de la route. Et de s’écraser sur une maison bâtie à flanc de colline, dans le village de Canico, à l’est de l’archipel portugais.