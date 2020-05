Qui sont Douglas Hurley et Robert Behnken, premiers astronautes envoyés dans l'espace par SpaceX ?

Robert, dit Bob, Behnken est diplômé en génie mécanique et physique. Il a fait partie de l’US Air Force, dans laquelle il est devenu lieutenant-colonel en 1993. L'homme âgé de 49 ans a lui aussi effectué deux vols avec la Nasa en 2008 et 2010, à chaque fois à bord de la navette spatiale Endeavour. Il cumule 36 heures de sortie extra véhiculaire dans l'espace. Par la suite, il a occupé la prestigieuse fonction de chef du Bureau des astronautes entre 2012 et 2015. A cette date, il a lui aussi été recruté pour les essais des vaisseaux de SpaceX et Boeing. Décrit comme "pretty sharp" (assez vif) par son ami, il sera le responsable du lancement, de l'atterrissage et de la récupération lors de cette mission historique. Enthousiaste, il a estimé lors d'une conférence de presse que "c'est le moment idéal pour être astronaute, de pouvoir voler à bord d’un nouvel appareil spatial".