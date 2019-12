Spectaculaire incendie d'une usine de produits chimiques au nord de Barcelone, des milliers de Catalans confinés

C'est aux environs de 7h45 que des centaines d'appels ont été passés aux pompiers pour signaler un spectaculaire incendie au sein de l’usine Derpin, située au nord et Barcelone et spécialisée dans le recyclage de solvants et de déchets industriels. Les requérants ont rapporté des flammes gigantesques et très vite, une épaisse fumée noircissant le ciel.

Arrivés très vite et en nombre sur le site de Can Buscarons de Baix à Montornès del Vallès, les soldats du feu catalans (Bombers) ont tout mis en oeuvre pour venir à bout des flammes et éviter que le feu ne se propage aux autres usines situées sur cette zone industrielle notamment. A la mi-journée, leur intervention était toujours en cours.