Sri Lanka : des églises et des hôtels attaqués

En ce dimanche de Pâques, le Sri Lanka est touché par une série d'attentats. Des bombes ont explosé dans trois églises et trois hôtels de luxe du pays. Le bilan provisoire fait état d'au moins 160 morts, dont 35 étrangers. Un couvre-feu a été décrété par les autorités par crainte de nouvelles explosions.



