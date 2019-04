Sri Lanka : le gouvernement prend plusieurs mesures d'urgence

Suite aux attentats survenus ce 21 avril 2019, le gouvernement srilankais a instauré un couvre-feu à effet immédiat dans tout le pays. Les aéroports sont tous fermés et les réseaux sociaux ont été bloqués pour éviter que de fausses informations ne circulent. Les célébrations de Pâques ont été annulées. Le bilan est actuellement de 160 morts dont 35 sont de nationalité étrangère, et une dizaine de blessés.



