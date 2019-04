Sri Lanka : le groupe État islamique revendique les attentats

Les images enregistrées par les caméras de surveillance ont permis d'en savoir plus sur les scénarios des attaques et les itinéraires des kamikazes. La polémique enfle aujourd'hui sur les éventuelles négligences du gouvernement srilankais sur la menace terroriste alertée dix jours auparavant par les services de renseignements étrangers. Et contrairement à ce qui était annoncé, aucun mort Français n'est à déplorer parmi les victimes.





