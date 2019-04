Sri Lanka : les forces de l'ordre ont donné l'assaut contre une cache de l'EI

L'enquête se poursuit pour trouver les assaillants des attentats de Pâques au Sri Lanka qui a fait 253 morts. Dans ce cadre, les forces de l'ordre ont donné un assaut contre des djihadistes présumés dans la nuit du 26 avril 2019. Selon les informations militaires, il s'agissait d'une cache de l'organisation Etat islamique. Le raid a fait au moins quinze morts, dont six enfants.



