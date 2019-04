Sri Lanka : une veillée sous haute surveillance à Colombo

C'est l'émotion au Sri Lanka une semaine après les attaques qui ont fait 253 morts dans des hôtels et des églises. Une veillée a été organisée devant l'église Saint-Antoine de Colombo ce 28 avril 2019, tandis que les autorités continuent de traquer les responsables des attentats revendiqués par Daesh. Il y aurait une dizaine de terroristes potentiels en fuite dans ce pays.



