Statue de la Liberté, répondeur de Trump... avant sa suspension, le "shutdown" a eu des conséquences insolites

La Statue de la Liberté, fermée aux touristes depuis samedi matin, rouvrira lundi. L'Etat de New York paiera de sa poche les employés fédéraux nécessaires à la réouverture de ce monument emblématique d'une Amérique ouverte aux migrants. La statue est importante pour l'économie mais "elle est plus que ça", a souligné dimanche le gouverneur démocrate de New York Andrew Cuomo. "C'est un symbole de New York et de nos valeurs (...) Son message n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui."