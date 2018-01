Steve Bannon, ancien conseiller de Trump, quitte le site Breitbart : la descente aux enfers du "grand manipulateur"

La descente aux enfers se poursuit pour l’ancien bras droit de Donald Trump, Steve Bannon. Mardi soir, il a annoncé son départ de la présidence du site ultra-conservateur Breitbart News, suite à la polémique qui entoure ses propos rapportés dans le livre "Fire and Fury" de Michael Wolff. Il y est affirmé qu'il a qualifié de "trahison" la rencontre entre Donald Trump Jr. et une avocate russe durant la campagne. Quelques mois auront suffi à celui que le Time Magazine avait appelé "le grand manipulateur", à cause de son influence sur la ligne politique du président américain lorsqu’il était chef de la stratégie à la Maison Blanche, pour devenir persona non grata à Washington.





"Steve reste une part importante de notre histoire, et nous lui serons toujours reconnaissants pour sa contribution et ce qu'il nous a aidés à accomplir", a déclaré le PDG de Breitbart, Larry Solov, dans un communiqué publié sur le site.