Opération anti-migrants dans les Alpes : trois activistes s'étaient fait refouler à la frontière britannique en mars

"Un week-end réussi pour l'instant", s'était réjouie Britanny Pettibone, se prenant en photo en compagnie de Martin Sellner et de Lauren Southern. Plus "réussi", en effet, que leurs récentes tentatives pour rentrer au Royaume-Uni. Les trois activistes avaient en effet essayé de rejoindre l'Angleterre au mois de mars mais s'en étaient vu refuser l'accès, avait expliqué le site de la BBC à l'époque. A l'époque, le Home office britannique, en charge de la sécurité sur le territoire national, avait justifié sa décision en rappelant que "la police frontalière avait le pouvoir de refuser l'entrée à un individu s'il était estimé que sa présence au Royaume-Uni n'était pas propice au bien public".





Les deux premiers avaient ainsi été détenus à l'aéroport de Luton pendant deux jours, tandis que leur comparse canadienne avait été bloquée... à Calais où, ironie de l'histoire, de nombreux réfugiés, ceux-là même qu'elle voudrait empêcher d'immigrer en Europe patientent, espérant une régularisation de leur situation. A l'époque, les trois individus devaient rejoindre un certain Tommy Robinson, leader de la Ligue de défense anglaise, une organisation identitaire d'extrême droite, et dont les discours sont jugés comme "incitant à la haine raciale" par le même Home office. Un mois plus tard, Martin Sellner avait retenté sa chance, en compagnie de son coreligionnaire de nationalité hongroise Abel Bodi. Ils avaient été pareillement bloqués par les autorités frontalières.