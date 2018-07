Stormy Daniels arrêtée dans un club de striptease : les charges contre l’actrice porno qui dérange Trump abandonnées

Stormy Daniels aura passé quelques heures derrière les barreaux. L’actrice porno qui affirme depuis janvier avoir eu une liaison avec Donald Trump en 2006, alors qu’il venait d’épouser Melania, alors enceinte de leur fils Barron, a été arrêtée mercredi alors qu’elle se produisait sur la scène d’un club de strip-tease de l’Ohio. Le motif ? La jeune femme aurait laissé un client la toucher, de manière "non sexuelle", durant sa performance, dans le cadre d'un spectacle qu'elle a déjà donné dans une centaine de villes à travers les Etats-Unis.





"C'est un coup monté pour des raisons politiques. Cela montre que la partie adverse est désespérée. Nous combattrons ces accusations bidons", a rapidement déclaré sur Twitter son avocat, Me Michael Avenatti, qui affirme que des officiers de police étaient infiltrés dans la salle. "Ils ont des effectifs de forces de l'ordre pour monter une opération de ce genre ? Il doit quand même y avoir d'autres priorités !", s’est-il insurgé. Sa cliente a été libérée jeudi matin en échange d'une caution de 6.000 dollars. Et les charges contre elles ont finalement été abandonnées "dans leur totalité" pour une raison technique, s'est félicité quelques heures plus tard Michael Avenatti, toujours sur Twitter.





D'après les informations du site TMZ, Stormy Daniels aurait été en réalité piégée par une policière, l'officier Mary Prather. Dans son rapport, cette dernière explique que l'actrice lui aurait posé les mains sur les fesses puis sur les seins, avant de frotter sa poitrine contre son visage.