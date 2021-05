Submergée par l'épidémie de Covid-19, l'Inde devient le troisième pays le plus endeuillé au monde

La flambée épidémique se poursuit en Inde. Le pays dirigé par Narendra Modi vient de franchir un cap symbolique en devenant le troisième pays le plus endeuillé au monde, derrière les États-Unis et le Brésil, et dépassant le Mexique.

Selon les chiffres du ministère de la Santé publiés ce lundi 3 mai, 370.000 nouvelles contaminations et 3.400 décès ont été recensés en 24 heures, ce qui porte le bilan total à plus de 219.000 morts. Frappé par une deuxième vague d'une grande virulence et par la propagation d'un variant qui préoccupe les autorités sanitaires, le pays de 1,3 milliard d'habitants a recensé huit millions de nouvelles contaminations depuis la fin mars et frôle les 20 millions de cas recensés de Covid-19.