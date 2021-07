Suède : 800 supermarchés Coop ferment à cause d'une cyberattaque

Depuis vendredi soir, les bip des caisses de centaines de supermarchés Coop ne retentissent plus en Suède. Le groupe Coop a annoncé ce samedi être contraint de fermer temporairement ses quelque 800 magasins dans le pays après une cyberattaque qui paralyse ses caisses.

"Un de nos sous-traitants a été touché par une attaque informatique et pour cette raison nos caisses ne fonctionnent plus", a précisé dans un communiqué Coop Suède, qui représente environ 20% du secteur dans le pays nordique. "Nous regrettons cette situation et faisons tout notre possible pour rouvrir rapidement", a ajouté la chaîne coopérative.