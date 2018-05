Suède : le gouvernement prépare la population à la guerre

C’est ce qui s’appelle être très prévoyant. Compte-tenu, notamment, du contexte politique qu’il estime tendu entre la Russie et les pays occidentaux, le gouvernement suédois a décidé d’informer et de former sa population afin que celle-ci adopte le plus rapidement possible les bons réflexes en cas de conflit armé, mais aussi de catastrophe naturelle.