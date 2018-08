Suède : deux voleurs ont subtilisé des joyaux de la couronne avant de s'enfuir en bateau

Les bijoux sont d'une valeur inestimable, selon la police. "Nous ne connaissons pas la valeur des biens volés, si ce n'est qu'il s'agit d'un trésor national", a déclaré Stefan Dangardt, porte-parole de la police. Le vol concerne deux couronnes et un orbe (un globe surmonté d'une croix) provenant des ornements funéraires de Charles IX, qui a régné sur la Suède et la Finlande de 1604 à 1611, et de son épouse la reine Christine, ont rapporté les responsables de la cathédrale dans un communiqué.





"Il est simplement impossible de vendre de tels objets, on peut donc seulement s'interroger sur leurs intentions et sur leurs connaissances concernant ces couronnes", s'est inquiétée de son côté Maria Ellior, policière et coordinatrice nationale des crimes culturels et patrimoniaux.