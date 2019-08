Suicide de Jeffrey Epstein : de "graves irrégularités" dans la surveillance pénitentiaire du milliardaire confirmées

Officiellement, les causes de la mort du sexagénaire, qualifiée le 10 août de suicide apparent par l'administration pénitentiaire, n'ont pas encore été confirmées. Toutes ces informations, comme les liens connus et reconnus du milliardaire avec les puissants de ce monde, sont venues alimenter des théories du complot, rejetant l'idée d'un suicide. Jeffrey Epstein était accusé d'avoir fait venir des dizaines de jeunes adolescentes dans ses nombreuses et luxueuses résidences pendant des années. Souvent mineures, elles étaient obligées de réaliser des "massages" qui tournaient presque toujours aux rapports sexuels forcés. Or le milliardaire était au centre de plusieurs cercles de pouvoir et certains assurent que sa mort profiterait à beaucoup de personnalités haut-placées. D'autres n'excluent pas non plus que Jeffrey Epstein ait pu bénéficier d'aide au sein de l'établissement grâce à son argent.