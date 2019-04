Suisse : à l'école des chocolatiers

C'est une histoire de passion, de précision et surtout de goût. Dans le domaine du chocolat, un pays domine tous les autres. Les Suisses sont non seulement parmi les plus gros consommateurs au monde, mais ils sont aussi les plus grands maîtres-chocolatiers. Une de nos équipes s'est rendue dans l'une des plus prestigieuses écoles des chocolatiers suisses.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.