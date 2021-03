Suisse : l'interdiction du voile intégral en passe d'être votée

Le texte proposé par le parti populiste de droite UDC n'évoque ni la burqa - sorte de longue pièce de tissu qui couvre les femmes de la tête aux pieds et munie d'une fente grillagée à hauteur des yeux - ni le niqab, qui couvre entièrement le corps et le visage à l'exception des yeux, mais les affiches de campagne ne laissent pas de doute sur l'intention. "Stopper l'islamisme radical" ou "Stopper l'extrémisme", peut-on lire sur les affiches qui montrent des femmes en niqab.

Si le "oui" devait l'emporter, il serait alors interdit de se couvrir complètement le visage en public, mais des exceptions sont prévues pour les lieux de culte, par exemple. Il sera aussi interdit aux hooligans ou manifestants de se cagouler. Le "oui" risque de "banaliser l'ambiance xénophobe et raciste" à l'encontre des musulmanes, a déclaré Myriam Mastour, membre du collectif Les Foulards Violets et de la grève féministe sur la chaîne publique RTS. En revanche, elle se réjouit du faible écart entre le "oui" et le "non", alors que les premiers sondages donnaient l'initiative de l'UDC largement favorite.