Suisse : la désalpe, fête traditionnelle du bétail

En octobre, la désalpe est la fête traditionnelle de montagne la plus connue en Suisse. À 1 300 mètres d'altitude, la famille Favre s'en donne à cœur joie pour préparer l'événement. Après quatre mois passés à l'alpage, c'est l'heure du grand déménagement pour leurs 45 vaches. Pour ces bergers depuis cinq générations, c'est un jour sacré. Coiffées de fleurs et de cloches, les bêtes parcourent 20 kilomètres pour rejoindre la ferme d'hiver. Ils passent d'ailleurs par le village de l'Étivaz où 3 000 spectateurs retiennent leur souffle à chaque passage du troupeau.



