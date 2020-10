Suivi psychologique, réadaptation à la vie quotidienne... : ce qui attend Sophie Pétronin après 4 ans de détention

"Je vais bien, contrairement à ce que l'on pourrait penser. J'ai toujours été respectée, ils ont pris soin de moi, je ne peux pas mentir", a assuré l'ex-otage vendredi soir sur TF1-LCI, quelques heures après son retour en France. Mais il ne faut pas crier victoire trop vite. Chez les ex-otages, les séquelles peuvent apparaître avec le temps, et se révéler plus profondes que prévues une fois l'euphorie des retrouvailles et de la frénésie médiatique retombée.

"Après les sollicitations médiatiques, un silence va s'installer, les proches vont venir de toutes parts et puis vous allez vous retrouver seul. Et c'est là qu'il faut des ressources", a-t-il ajouté. "On ne peut pas se débarrasser de cette épreuve de vie, il faut l'accepter et il y a un temps d'acceptation qui est variable selon les individus." "J'espère que Sophie sera bien entourée par sa famille et avec un accompagnement psychologique. J'espère que les choses ont évolué sur ce point", poursuit-il, laissant entendre que cela laisse à désirer.

Impossible notamment parce qu'après avoir tout perdu et sans aide, il lui a été difficile de retrouver un logement. Et que les séquelles physiques l'empêchaient de reprendre le travail. "Si je veux louer une maison, on me demande des déclarations d’impôts, si je vais dans une agence immobilière on me demande des fiches de paie et mes revenus. Ce sont des absurdités car il y a toute une procédure que je ne peux pas respecter car je n’ai rien. Pourtant, je leur ai donné des papiers du Quai d’Orsay qui disent que j’étais otage. Depuis 2011. Donc ils devraient le savoir, mais ils ne font pas attention au dossier", a-t-il déclaré à franceinfo en 2015.

"Depuis que je suis arrivé, je n’ai aucune aide de personne. J’ai été abandonné, je suis un SDF de la République française. Je considère que j’étais mieux au Mali car même si on souffre, même si on est torturé et qu’on est esclave, l’esprit comprend mieux, car il y a une explication", avait-il ajouté.