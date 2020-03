Super Tuesday : Michael Bloomberg, 500 millions de dollars de dépenses pour une défaite cuisante

En l'état, le septuagénaire, qui espérait chiper à Joe Biden l'étendard du "Tout sauf Bernie" porté par l'aile droite du Parti démocrate, face à un sénateur socialiste au programme bien trop à gauche pour l'establishment du parti, atteint 8% des votes. Grand perdant, il n'a pas réussi à déjouer les pronostics et se retrouve ainsi, au mieux, troisième dans les quatorze Etats en jeu mardi 3 mars. Son résultat le plus honorable se situe dans le Colorado, où, avec quelque 20% des voix, il grimpe sur le podium, derrière Joe Biden et Bernie Sanders.

Un revers particulièrement cinglant, pour lui qui avait engagé plus de 500 millions de dollars en spots publicitaires et lobbying de tout type dans différentes Etats, et notamment la Virginie, où il arrive tout simplement dernier, avec 10% des voix d'après les estimations du New York Times. Selon l'organe de presse, il totaliserait 117 délégués, là où Joe Biden en affiche plus de 650 et Bernie Sanders, près de 600.

Alors que la rumeur de son retrait s'intensifie, il a toutefois appelé ses supporters à la rescousse, depuis West Palm Beach, en Floride : "J'ai besoin de votre aide et j'ai besoin de vos votes". "Peu importe le nombre de délégués que nous gagnerons ce soir, nous avons déjà accompli quelque chose que personne ne pensait possible: en trois mois, nous sommes passés de juste 1% dans les sondages à être en lice pour l'investiture démocrate pour la présidentielle", avait-il lancé au début de la soirée, alors que s'annonçaient ces très mauvais résultats.

Le président Donald Trump, qu'il rêvait d'affronter en novembre, a cruellement commenté cette déconfiture, d'un tweet moqueur : "C'est le plus grand perdant, ce soir. Ses consultants politiques l'ont pris pour un gogo. Des centaines de millions de dollars dilapidés et il n'a rien récolté, si ce n'est un surnom, Mini Mike, et la destruction complète de sa réputation".