Super Tuesday : l'improbable retour de Joe Biden

"Il y a à peine quelques jours, les médias et les commentateurs avaient déclaré la mort de cette candidature", a lancé Joe Biden depuis la Californie, où il attendait et commentait les résultats entourés d'une foule de partisans. "Je suis là pour le dire : nous sommes bien vivants", a-t-il ajouté sous les cris et applaudissements de ses supporteurs. Exalté par les premiers votes en sa faveur, il s'est présenté comme un phénix renaissant au bout d'une vie marquée par la tragédie. Il a même dédié ses victoires "à tous ceux qui ont été mis à terre, ignorés, laissés pour compte."

Mais Joe Biden, désormais sûr de lui, rappelle qu'il l'avait prédit. Début février, pour tenter de dépasser ses premiers piteux résultats, il soulignait l'importance des populations encore amenées à voter. Il avait perdu dans l'Iowa et le New Hamsphire, des Etats très blancs et conservateurs, et estimait alors : "Nous n'avons pas encore entendu les membres les plus engagés du parti démocrate, les Afro-Américains". En Caroline du Sud samedi, après sa première victoire dans cet Etat où les Noirs représentent une majorité des électeurs, il avaient salué le "cœur" du parti démocrate.