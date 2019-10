Surtaxes sur le vin français : pourquoi Donald Trump ne pénalise-t-il pas le champagne de Bernard Arnault ?

COMMERCE - Les Etats-Unis ont mis en oeuvre vendredi leur surtaxe punitive sur des produits de l'Union européenne, dans le cadre d'un vaste conflit commercial autour d'Airbus. Alors que les vins français sont touchés de plein fouet, Donald Trump a assuré, au côté du patron de LVMH Bernard Arnault, qu'il ne taxerait pas le champagne. Une distinguo dont les motivations restent floues.

Dans cette liste (PDF) élaborée par l'administration américaine figurent notamment les vins français "tranquilles", ayant un degré d'alcool inférieur ou égal à 14 degrés. D'autres, en revanche, échappent pour l'heure à la surtaxe : le champagne, les vins effervescents dans leur ensemble et les spiritueux hexagonaux.

Une décision qui s'inscrit dans le cadre du conflit autour des subventions européennes au profit d'Airbus, et qui a reçu l'aval de l'Organisation mondiale du commerce le 3 octobre. La mesure punitive représenterait un montant global de 6,8 milliards d’euros de droits douaniers additionnels (sur un montant total de 320 milliards d'euros d'exportations par an), touchant principalement la France, l'Italie, le Royaume Uni, l'Allemagne et l'Espagne.

Le vin français, oui, le champagne et les alcools forts hexagonaux, non. Les Etats-Unis ont mis à exécution, depuis vendredi matin, leur menace de surtaxe de 10 à 25% sur un grand nombre de produits exportés par l'Union européenne dont ils avaient dévoilé la liste début octobre.

A ses côtés, le patron de LVMH, troisième fortune mondiale selon le classement Forbes, s'est employé à rappeler que le groupe français investissait chaque année 1 milliard d'euros sur le sol américain, et qu'il y faisait le quart de ses ventes. Il possède notamment une distillerie de whisky, ainsi qu'un cru de vin pétillant en Californie, comme la famille Trump elle-même . De quoi entretenir de bonnes relations avec le président américain. Pour autant, la présence du groupe aux Etats-Unis ne semble pas pouvoir expliquer ce distinguo. LVMH commercialise en effet également des vins français, directement touchés par la surtaxe américaine.

Donald Trump a été interrogé par TF1 et LCI à ce sujet, jeudi, lors de l'inauguration d'un atelier Louis Vuitton, marque du groupe LVMH, au Texas. Le président américain se tenait aux côtés de Bernard Arnault, le PDG de LVMH, qui commercialise également plusieurs marques de Champagne (Dom Pérignon, Moët & Chandon, Veuve Clicquot...).

En France, la filière viticole, première concernée par les sanctions américaines, ne semble pas avoir saisi, elle non plus, la subtilité de cette liste de produits. Une liste par ailleurs complexe : si les spiritueux français sont épargnés, le whisky écossais et autres spiritueux italiens, espagnols ou allemands sont touchés. Inversement, le vin italien échappe aux surtaxes, contrairement aux vins français ou espagnol.

Pourquoi un tel distinguo ? "Impossible à dire", a commenté David Chatillon, directeur de l'Union des maisons de champagne, auprès du journal L'Union. "On a du mal à se réjouir quand on voit que nos collègues des autres régions viticoles françaises et espagnoles sont concernées par la mesure."

"On ne connaît pas la raison, les autorités américaines n'en ont pas fait l'exégèse", confirme auprès de LCI un porte-parole de la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux de France (Fevs). "Il y a une logique politique qui nous échappe."