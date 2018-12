Survol de drones : nos aéroports sont-ils en sécurité ?

Le trafic a été plusieurs fois interrompu dans l'aéroport international de Gatwick depuis mercredi 19 décembre 2018. Deux drones ont survolé le lieu, provoquant des annulations de vols et le blocage de 140 000 passagers. Comment ces petites machines ont-elles pu neutraliser le deuxième aéroport de Grande-Bretagne ? Cette situation peut-elle arriver chez nous ?



