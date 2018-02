Syrie : 240 morts en une semaine, pourquoi l'enfer de la Ghouta orientale ne cesse pas ?

PILONNÉS - Plus de 240 personnes ont été tuées cette semaine en Ghouta orientale à cause de bombardements du régime syrien. L'ONU appelle à une action internationale urgente pour arrêter le bain de sang dans ce secteur pilonné par l'aviation de Bachar al-Assad. Pourquoi la situation s'est elle à ce point aggravée dans ce secteur proche de Damas ? On vous explique.