Syrie : Damas affirme avoir rendu la Légion d’honneur de Bachar al-Assad à la France, "esclave" des Etats-Unis

Le régime de Bachar al-Assad est suspecté d’avoir mené une attaque chimique le 7 avril à Douma. Une certitude pour la France qui a mené des frappes le 14 avril aux côtés des Etats-Unis et du Royaume-Uni. Attaques dont l’objectif était de mettre à mal le programme d’armement chimique syrien. De quoi irriter au plus haut point la présidence syrienne qui a notamment regretté l’attitude de la France, qu’elle considère dorénavant comme un valet des Etats-Unis.





Ainsi, elle a décidé de marquer le coup. "Le ministère des Affaires étrangères et des Expatriés a officiellement rendu à la République française, par le biais de l'ambassade de Roumanie à Damas, qui parraine les intérêts français en Syrie, la décoration de grand-croix de la Légion d'honneur accordée au président Assad par l'ancien président français Jacques Chirac", a souligné la présidence via un communiqué. Et d’en remettre une couche : "Il n'est point d'honneur pour le président Assad de porter une décoration attribuée par un régime esclave (...) des Etats-Unis qui soutient les terroristes."