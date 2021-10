"Des victimes que la France abandonne" : des parlementaires appellent à rapatrier 200 enfants de Syrie

"Ces enfants sont innocents : ils n'ont pas choisi de partir en Syrie, de naître en zone de guerre ou dans ces camps." 175 parlementaires français, majoritairement de gauche mais aussi de la majorité, ont appelé lundi 4 octobre dans une tribune au Monde à "rapatrier immédiatement" 200 enfants français et leurs mères, "détenus arbitrairement" dans des camps du nord-est de la Syrie.

"Dans les camps de Roj et d'Al-Hol du nord-est de la Syrie survivent, depuis plus de deux ans, deux cents enfants français et leurs mères détenus arbitrairement", indiquent les signataires, députés, sénateurs ou eurodéputés. "Les conditions sanitaires indignes dans lesquelles ces enfants sont maintenus sont renseignées depuis longtemps par de nombreux observateurs et ONG", poursuivent-ils dans cette tribune.

Parmi ces rapports cités par le texte, celui de l’ONG Rights and Security International (RSI) qui décrit dans un rapport du 17 février 2021 "de jeunes enfants présentant des éruptions cutanées, aux membres squelettiques et au ventre ballonné, fouillant dans des tas d’immondices nauséabonds sous un soleil de plomb ou étant étendus sur le sol d’une tente, le corps recouvert de poussières et de mouches". "Des enfants meurent de diarrhée aiguë et d’infections similaires à la grippe", poursuit le texte cité.