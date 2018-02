Syrie : deux bourreaux de Daech capturés par les rebelles

L'arrestation de deux djihadistes britanniques par un groupe rebelle en Syrie n'est pas passée inaperçue. Et pour cause, Alexander Kotey et El-Shafee el-Sheif faisaient partie de la cellule d'exécution de Daech. Ils seraient ainsi les assassins de plusieurs otages occidentaux, dont l'Américain James Foley. Ils auraient également été les geôliers des journalistes français libérés en 2014.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/02/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.