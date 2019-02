Syrie : Donald Trump met l’Europe sous pression sur la question du retour des djihadistes étrangers

L'appel de Donald Trump déclenchent des discussions autour de la Syrie. Le président américain appelle les pays européens à rapatrier leurs ressortissants retenus dans ce pays après avoir rallié le groupe Etat islamique. Via Twitter, le président Trump s'est lancé dans une diatribe contre les puissances européennes qui tergiversent. "Les Etats-Unis demandent à la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et aux autres alliés européens de reprendre plus de 800 combattants de l'EI que nous avons capturés en Syrie afin de les traduire en justice", a-t-il martelé, dans la nuit de samedi à dimanche. "Il n'y a pas d'alternative car nous serions forcés de les libérer. Les Etats-Unis ne veulent pas que ces combattants de l'EI se répandent en Europe", a-t-il prévenu.





Paris, Bruxelles et Berlin avaient réagi dès dimanche aux propos du président américain. "Ce sont les Kurdes qui les détiennent (les jihadistes français, ndlr) et nous avons toute confiance dans leur capacité à les maintenir" en détention, a répliqué sur BFMTV le secrétaire d'Etat français à l'Intérieur Laurent Nuñez. (...) Quoi qu'il en soit, si ces individus reviennent sur le territoire national, ils seront tous judiciarisés et incarcérés." Après sa réticence initiale, Paris semble envisager le retour de ces ressortissants. Une source proche du dossier en France a évoqué le cas de 150 Français, dont 90 mineurs.