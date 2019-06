Syrie : douze orphelins français de familles djihadistes remis à la France par les autorités kurdes

Jusqu'à présent, la France avait rapatrié une poignée d'orphelins et une fillette de trois ans. Selon le Quai d'Orsay, environ 450 ressortissants français affiliés à l'EI sont en prison ou retenus dans des camps de réfugiés.





Les autorités kurdes, qui administrent des camps dans le nord-est de la Syrie, où vivent des milliers d'orphelins, réclament depuis plusieurs mois le rapatriement des femmes et des enfants de djihadistes étrangers. Deux Américaines et six enfants, issus de familles liées à l'EI en Syrie, ont notamment été rapatriés la semaine dernière aux Etats-Unis. Des orphelins avaient aussi été remis à la Norvège, et environ 150 femmes et enfants à l'Ouzbékistan.





En France, le Défenseur des droits s'était récemment inquiété des "traitements inhumains" subis par les enfants de djihadistes en Syrie, appelant le gouvernement à agir.