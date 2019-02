Syrie : les jours de Daech sont-ils vraiment comptés ?

Même si l’opération est ralentie, elle devrait se conclure par une reprise du village de Baghouz, et de facto signer la fin "officielle" de Daech. Un arrêt de mort signé après sa montée en puissance en 2014, quand l'EI avait établi un "califat" sur un territoire vaste comme la Grande-Bretagne à cheval sur l'Irak et la Syrie. Les djihadistes y avaient établi leur propre administration, exécutant et torturant ceux qui ne respectaient pas leur loi de fer et fomentant des attentats meurtriers y compris à l'étranger.





Pour autant, Daech devrait conserver un pouvoir de nuisance ces prochains mois. HRW a évoqué dès vendredi "la crainte du jour d'après", soit une déclaration de victoire "sans plans pour la reconstruction et le retour des civils".