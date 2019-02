Syrie : la France confrontée à l'épineuse question du rapatriement de ses djihadistes

Aucun chiffre exact n'a en effet circulé publiquement sur le nombre de Français de Syrie concernés. Mais des sources concordantes évoquent le cas de 130 personnes, - une cinquantaine d'hommes et femmes et des dizaines d'enfants - actuellement dans les mains de la coalition arabo-kurde des Forces démocratiques syriennes (FDS). Un "peu plus d'une centaine de personnes sont dans des camps" a déclaré début février Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie française ne donnant guère plus de précision.





Il faut dire que le sujet embarrasse Paris. Notamment car la doctrine a évolué au fil des mois : jusqu'à récemment, la France était opposée au retour des djihadistes français en zone irako-syrienne. Mais l’approche du retrait américain fait craindre la fuite d'un millier de combattants, notamment vers l'Europe, et pousse le gouvernement à envisager le retour de ceux qui sont détenus au Rojava contrôlé par des Kurdes syriens. "Le risque majeur, c'est la dispersion", a d’ailleurs souligné Jean-Yves Le Drian. Toutefois, les autorités gardent le flou sur les modalités de ces retours alors que Paris n'entretient aucune relation diplomatique avec Damas et que le Kurdistan syrien (nord-est) n'est pas reconnu par la communauté internationale. De fait, "on ne peut pas être dans le cas d'une extradition", a expliqué Patrick Baudouin, avocat et président d'honneur de la Fédération internationales des ligues des droits de l'homme (FIDH).