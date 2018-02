Syrie : le calvaire continue dans la Ghouta orientale

Malgré l'appel à la trêve de la communauté internationale, le régime de Bachar al-Assad poursuit son offensive dans la Ghouta orientale. L'aviation syrienne continue de bombarder les villes rebelles et de nombreux enfants figurent parmi les victimes. Les survivants s’efforcent de gagner les centres de soins clandestins.



