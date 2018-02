Syrie: le calvaire de la Ghouta continue

Il y a quatre ans et demi, le nom de cette enclave syrienne était mondialement connu comme le symbole de l'utilisation des armes chimiques par le régime de Bachar Al-Assad. La région de Ghouta vit aujourd'hui un nouvel enfer. En effet, l'armée syrienne bombarde depuis cinq jours les villes tenues par les rebelles. On dénombre déjà plus de 240 morts et des milliers de blessés.



