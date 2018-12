Syrie : le groupe État islamique a-t-il disparu ?

En novembre 2015, l'État islamique occupait un territoire aussi vaste que le Royaume-Uni à cheval entre la Syrie et Irak. Trois ans plus tard, le groupe djihadiste a perdu 90% de son territoire. Selon les chiffres de l'ONU, ils étaient 100 000 en 2015. Les Nations unies estiment aujourd'hui qu'il n'y aurait plus que 20 000 à 30 000 combattants de Daech. Rien qu'en Irak, ils ont encore réussi à perpétrer 75 attentats par mois depuis le début de l'année.



