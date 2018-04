L'entreprise Lafarge informait-elle l'Etat français des agissements de Daech en Syrie ?

Les services de renseignement français savaient-ils que l'entreprise Lafarge finançait l’Etat Islamique? C'est la question centrale qui a animé l'interrogatoire de Jean-Claude Veillard, ancien directeur sûreté de la multinationale française, par la juge d'instruction Charlotte Bilger le 12 avril dernier. L'homme fait partie des six dirigeants mis en examen pour avoir versé des commissions à différents groupes armés dont l'EI – plusieurs dizaines de milliers d'euros - entre 2012 et 2014. Le but de ce financement terroriste : continuer à faire tourner la cimenterie de Jalabiya, dans le nord de la Syrie.





Pour l'ancien commando de la Marine, il n'y a aucun doute. Il assure avoir rencontré lui-même à 33 reprises les différents services secrets français, agenda à l'appui. Des rendez-vous avec la Direction du renseignement Militaire (DRM), la Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE) et la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI). "Je ne faisais aucun tri dans les informations que je donnais aux services des renseignement" a-t-il expliqué lors de cet interrogatoire dont Libération, Le Monde et Europe 1 ont pu obtenir une copie.





La juge creuse un peu plus : "Vous avez déclaré avoir appris la réalité du financement en 2014. Avez-vous informé les services de renseignement, avec lesquels vous déclariez être en contact régulier, des informations dont vous disposiez sur ce point ?" Le directeur de la sûreté répète avoir "donné toutes les informations". "Quelle était leur réaction?", demande alors Charlotte Bilger. "Ils engrangent les informations, c’est leur métier", répond-il laconiquement.