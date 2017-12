Syrie : les évacuations médicales ont commencé dans la Ghouta orientale

Les évacuations médicales ont débuté, ce mercredi 27 décembre, dans la région syrienne de la Ghouta orientale. La zone est assiégée depuis quatre ans. C'est l'une des dernières poches de résistance de la rébellion contre le régime de Bachar al-Assad. Près de 400 000 civils sont encore pris aux pièges et vivent dans des conditions particulièrement dramatiques.



