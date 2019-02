Syrie : les forces démocratiques syriennes récupèrent méthodiquement les villages

En Syrie, les forces kurdes avancent maison après maison dans le village de Baghouz. C'est la dernière localité à laquelle Daesh s'accroche avec l'énergie du désespoir. Mais les djihadistes qui s'y trouvent ne se rendront pas facilement. Le plus difficile serait de ne pas faire de victimes supplémentaires parmi les civils retenus en otage.



