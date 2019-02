Syrie : mort du djihadiste Fabien Clain

Le mercredi 20 février 2019, le djihadiste Fabien Clain a été tué à la frontière entre la Syrie et l'Irak. Un drone de la coalition internationale l'avait frappé dans le dernier réduit des combattants islamiques. Ce propagandiste de l'EI avait revendiqué les attaques contre le Bataclan, les terrasses parisiennes et le Stade de France. Il était également impliqué dans différentes attaques terroristes sur le sol français.



