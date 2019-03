A RELIRE Syrie : "Nous demandons au Président Emmanuel Macron de rapatrier ces mineurs sans délai"

Son neveu et sa nièce, Amine Elbahi ne les a vus ou entendus qu’à travers un écran d’ordinateur ou de téléphone. Le dernier contact avec sa sœur remonte lui à début février. " Impossible de communiquer avec elle depuis qu’elle est dans le camp, regrette-t-il. Les enfants, je me bats aujourd’hui pour eux, car ils n’ont rien fait, ils n’ont rien demandé. S’ils restent dans ces camps, ils ne survivront peut-être pas. Ils sont exposés à un danger de mort quotidien, alors qu’on pourrait les aider. C'est indamissible dans le pays des Droits de l'homme".





Le 15 mars, La France a procédé au retour de plusieurs mineurs orphelins et isolés âgés de 1 à 5 ans. "Ils font depuis l’objet d’un suivi médical et psychologique particulier et ont été remis aux autorités judiciaires, avait fait savoir le jour même le Ministère de affaires étrangères dans un communiqué invoquant notamment une décision "prise au regard de la situation de ces très jeunes enfants particulièrement vulnérables".





" Tous les enfants qui sont là-bas sont vulnérables, orphelins, ou non. D’après nous, il y aurait 149 enfants français dans les camps. Je dis bien enfants, et pas enfants de djihadistes, je récuse ce terme. Ces mineurs n’ont pas demandé à naître là-bas ou à être conduits sur zone. Ils y sont nés, et ils doivent pour, rester en vie, rentrer", poursuit Amine Elbahi.