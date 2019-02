Syrie : offensive des forces kurdes dans la province de Deir ez-Zor

En Syrie, la bataille contre la dernière poche de résistance de Daesh est en cours. Une offensive a été lancée ces dernières heures par les forces kurdes, soutenues par la France et les États-Unis. Elle a lieu dans la province de Deir ez-Zor, dans l'est du pays. Vingt mille civils ont pu être évacués. Les tirs se concentrent sur le village de Bagouz à la frontière irako-syrienne.



