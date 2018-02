Syrie : première confrontation directe entre l'Iran et Israël

Bien qu'ennemis historiques, Israël et l'Iran ne se sont affrontés ouvertement depuis des années. Mais le samedi 10 février, la tension est montée d'un cran entre les deux pays. Israël a en effet mené une série d'attaques aériennes ciblant des militaires iraniens en Syrie, en réponse à une intrusion d'un drone iranien sur son territoire. Pour la première fois depuis 30 ans, Israël a perdu un F-16. Pour Hassan Rohani, le président de la République islamique d'Iran, le gouvernement israélien n'obtiendra rien de ces attaques et nie les accusations à son encontre. Face à cette escalade de tensions, Washington et Moscou appellent à la retenue.



