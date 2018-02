Syrie : qui était Kendal Breizh, ce Français tué aux côtés des Kurdes ?

Dans le reportage de France Bleu Breizh Izel en juillet dernier, le Français était revenu sur son arrivée dans le Rojava, cette région autonome syrienne où sont basés les Kurdes. A l'époque, il s’était présenté comme "un internationaliste" : "Je suis venu en tant que révolutionnaire, et c’est moins pour combattre Daech que pour la révolution du Rojava que les Kurdes ont mise en place ici et qui est basée sur le confédéralisme démocratique ou encore l’égalité parfaite entre les femmes et les hommes". Au fil des mois, il était devenu opérateur lance-roquettes.





En Bretagne, Olivier Le Clainche avait effectué un BTS en informatique puis un autre en comptabilité. Il avait ensuite travaillé en tant que journaliste à Radio Bro Gwened, jusqu'en 2014. Il avait aussi collaboré à France Bleu Breizh Izel. Une carrière effectuée totalement en Bretagne, où il était militant : pour l'indépendance de la région, puis pour la cause kurde. Sur des images postées sur les réseaux sociaux, on le voit poser avec un drapeau la "Bretagne antifasciste".