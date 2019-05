Environ 450 djihadistes français sont détenus par les Kurdes en Syrie

"Les enfants, s'ils sont orphelins ou si, d'aventure, il y avait l'autorisation de leur mère, mais c'est au cas par cas, pourraient être rapatriés en France", a-t-il ajouté. "C'est ce que nous avons commencé à faire et c'est ce que nous poursuivrons", a-t-il dit. Cinq orphelins sont ainsi revenus le 15 mars et une fillette de trois ans, dont la mère a été condamnée à la perpétuité en Irak, l'a été le 27 mars.





Jean-Yves Le Drian a indiqué, par ailleurs, que plus d'une centaine de jihadistes français étaient présents dans la poche d'Idleb, dernier bastion jihadiste en Syrie pilonné depuis un mois par le régime de Bachar al-Assad. "Il y a dans la zone d'Idleb plus d'une centaine de combattants français (repérés)", a-t-il dit, qualifiant cette poche de "véritable bombe à retardement" avec la présence de "30.000 combattants" (rebelles et jihadistes) et le risque d'un afflux de réfugiés de cette zone vers l'Europe. La province d'Idleb ainsi que des secteurs des provinces voisines de Hama, Alep et Lattaquié sont tenus par le groupe jihadiste Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ex-branche d'Al-Qaïda).