Syrie : un voyagiste français propose un circuit touristique dans le pays dévasté par huit ans de guerre civile

Mais pour Jean-Pierre Respaut, "la situation est plus stable aujourd'hui : dorénavant le pays est en grande partie pacifié et le régime a reconquis la majeure partie de son territoire", souligne-t-il. D'ailleurs, sur son site internet, le voyagiste se veut rassurant : "dans les régions que nous visitons tout fonctionne à nouveau normalement : infrastructures routières et hôtelières, sites, monuments et musées", peut-on lire. Jean-Pierre Respault assure que tout a été fait pour garantir la sécurité du groupe. "Partout où nous proposons d'aller, ce sont des zones sûres. Nous n'allons pas dans des zones non encore totalement pacifiées, comme Alep ou sur l'Euphrate. A certaines étapes, le groupe sera encadré par la police", détaille-t-il.