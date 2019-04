Syrie : tout est à reconstruire après la guerre

La guerre en Syrie a laissé d'importantes séquelles. Deux ans après la fin de la guerre, de nombreux quartiers sont encore en ruine et l'économie est en berne. Malgré un paysage de chaos, la vie reprend et quelques reconstructions débutent, notamment grâce à des associations françaises. Les chrétiens qui ont fui la guerre reviennent au compte goutte, le cœur rempli d'espoir.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.