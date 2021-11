Taïwan : Xi Jinping et Joe Biden se mettent en garde l'un l'autre

Une discussion au sommet pour pas grand-chose. Les présidents des États-Unis, Joe Biden, et de la Chine, Xi Jinping, ont longuement discuté dans la nuit de lundi 15 à mardi 16 novembre. Les deux chefs d'États se sont notamment échangés des piques sur la situation de Taïwan, allié des Américains sur lequel lorgne l'Empire du Milieu. Les États-Unis "s'opposent fermement" à toute tentative "unilatérale de changer le statu quo ou de porter atteinte à la paix et à la stabilité dans le détroit de Taïwan", a souligné le pensionnaire de la Maison Blanche auprès de son homologue.

Les leaders des deux plus grandes puissances économiques au monde ont également évoqué des problématiques économiques. Joe Biden a, à ce titre, critiqué les pratiques commerciales et économiques jugées "déloyales" de la Chine. "La compétition entre les deux pays ne devait pas se transformer en un conflit, qu'il soit intentionnel ou non", a toutefois estimé le démocrate. "La Chine et les États-Unis doivent améliorer leur communication et leur coopération", a de son côté reconnu Xi Jinping.